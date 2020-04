A cura della Redazione

Nessun nuovo contagio da Covid-19 è stato registrato oggi a Castellammare di Stabia. All’esito dei 42 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, nessun cittadino stabiese è risultato positivo al coronavirus.

"Un dato confortante - afferma il sindaco Gaetano Cimmino -, che conferma che siamo sulla strada giusta per vincere la sfida. Ma occorrono ancora pazienza e senso di responsabilità da parte di ognuno di noi. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per superare questo momento così delicato".

Resta fermo a 34 il numero dei cittadini contagiati in città, di cui 22 tuttora positivi, 5 deceduti e 7 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva restano 62 cittadini. La polizia municipale, intanto, ha controllato 240 persone nelle ultime 24 ore, denunciando 9 cittadini che circolavano in strada senza valida motivazione, sanzionate con multa da 400 euro e obbligo di quarantena per 14 giorni.