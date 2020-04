A cura della Redazione

Nessun contagio, all’esito di 28 nuovi tamponi, e un altro cittadino guarito nella giornata odierna a Castellammare di Stabia.

"L’Asl ci ha comunicato - ha detto il sindaco Gaetano Cimmino - che una donna di 56 anni, risultata positiva al Covid-19 il 30 marzo scorso, si è sottoposta di recente a due tamponi che hanno dato entrambi esito negativo, ragion per cui è stata dichiarata ufficialmente guarita. Per lei e il suo nucleo familiare, pertanto, è stata rimossa la misura dell’isolamento domiciliare".

Sale a 9, dunque, il numero dei cittadini guariti, mentre resta fermo a 35 il bilancio dei contagiati, di cui 21 tuttora positivi e 5 purtroppo deceduti. In isolamento domiciliare ci sono ora 49 persone. La polizia municipale ha controllato intanto 280 persone e ha denunciato 2 cittadini che circolavano in strada senza valida motivazione, sanzionati con una multa da 400 euro e l’obbligo di quarantena per 14 giorni.