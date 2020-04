A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Benedetto Brin, nella città stabiese, per una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna ferita al volto che ha dichiarato di essere stata aggredita dallo zio materno al quale aveva rifiutato del denaro.

L’uomo è stato bloccato presso l’abitazione della vittima mentre, in forte stato di agitazione, stava minacciando gli altri familiari presenti.

G. E., 53enne stabiese sottoposto alla misura della libertà vigilata e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato arrestato per tentata estorsione e lesioni personali.