A cura della Redazione

Nessun nuovo contagio da Covid-19 anche oggi è stato registrato a Castellammare di Stabia. Per il quinto giorno consecutivo non ci sono nuovi casi positivi. "Tutti i 24 tamponi effettuati a cittadini stabiesi e analizzati nelle scorse ore hanno dato esito negativo - fa sapere il sindaco Gaetano Cimmino -. Un riscontro che ci conforta, ma non possiamo certo mollare ora. Non mi stancherò mai di ripetere che è dovere di tutti restare a casa, rispettare le regole ed evitare ogni forma di contatto sociale. State dimostrando grande maturità e senso di appartenenza alla città. E soltanto se continueremo a fare tutti la nostra parte e a remare insieme nella stessa direzione, riusciremo a vincere questa sfida".

Resta fermo a 35 il numero dei cittadini contagiati, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 12 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 54 persone.

La polizia municipale, intanto, ha effettuato 110 controlli nelle ultime 24 ore, denunciando due cittadini che circolavano in strada senza valida motivazione, entrambi sanzionati con multa da 400 euro e obbligo di quarantena per 14 giorni.