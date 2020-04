A cura della Redazione

"Un messaggio vergognoso, che merita la condanna di tutta la città. Sono vicino ad Alfredo, l’infermiere che ha trovato nella posta un foglio bianco con queste poche, ignobili, assurde parole: “Ci farete infettare tutti, continuate a portare il virus dai vostri ospedali”.

E' il commento sdegnato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino di fronte alla missiva recapitata all'infermiere Alfredo..

Ferma, risoluta e un po' ironica la risposta dell'infermiere, con un altrettanto foglio con su scritto: "Voglio ringraziare chi ha avuto questo pensiero per noi. Negli ospedali ci andiamo per lavorare e questo ci fa onore, consapevoli del fatto di poter portare il virus a casa nostra e ai nostri cari. Purtroppo è il rischio del nostro lavoro. Non ci siamo mai tirati indietro e nemmeno lo faremo dopo questa calorosa dimostrazione di affetto e di ammirazione”.

E' certo che di imbecilli ce ne sono in giro. Nel momento in cui pervengono da ogni partte d'Italia attestazioni di stima e di apprezzamento per il personale sanitario nella loro dura battaglia contro il coronavirus, c'è chi invece non trova meglio da fare che scrivere un mucchio di cretinate su un foglio di carta.

"Un’accusa indecente, schifosa, senza ritegno nei confronti di chi si batte ogni giorno, in prima linea, mettendo a rischio anche la propria vita per salvare le vite altrui - continua il primo cittadino - .Non smetterò mai di ringraziare tutti gli operatori sanitari che, come Alfredo, continuano a metterci l’anima, profondendo ogni sforzo per prestare assistenza e cure a chi sta male. Siete i nostri eroi - conclude - Sono orgoglioso di voi".