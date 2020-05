A cura della Redazione

i carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne di Castellammare, e un 20enne gragnanese, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I militari hanno bloccato i due ragazzi mentre percorrevano via strada statale per Agerola a bordo di uno scooter. Perquisiti, il 20enne è stato trovato in possesso di 105 grammi di marijuana mentre l'altro aveva nelle tasche la somma contante di 1.880 euro,poi sequestrata perché ritenuta provento del reato.

Gli arrestati sono stati collocati ai domiciliari in attesa di giudizio.