Balneabilità a Castellammare: atto finale. La Gori, dal 1 giugno, provvederà a sospendere la fornitura idrica in caso di mancata chiusura degli ultimi scarichi di acque reflue dei condomini di via Denza e via Alvino che ancora oggi sversano direttamente nel rivo Cannetiello.

"Quando un anno fa raccontavamo degli importanti passi avanti fatti grazie al lavoro di Regione Campania e Gori - afferma il capogruppo Pd alla Regione Campania Mario Casillo -, qualcuno ci prendeva per pazzi. In realtà eravamo solo consapevoli che il lavoro portato avanti avrebbe prodotto risultati. Già nel 2019, come riscontrato dall'Arpac, lo stato delle acque antistanti la Villa Comunale di Castellammare era sostanzialmente migliorato.

Con questa azione - conclude Casillo - portiamo a termine un lungo lavoro di ripristino della legalità e di difesa dell'ambiente".