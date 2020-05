A cura della Redazione

Castellammare di Stabia da oggi rientra tra le città a contagi zero. L’Asl ha comunicato stamattina la guarigione degli ultimi due pazienti ancora positivi al Covid-19.

Si tratta di due coniugi che erano in isolamento domiciliare e che lo scorso 7 aprile avevano ricevuto la notizia della positività al virus, all’esito del tampone effettuato nei giorni antecedenti. Due esiti negativi consecutivi nei giorni scorsi hanno consentito all’Asl di dichiarare guariti i due pazienti e revocare l’isolamento.

"Sono davvero felice per questo straordinario risultato - afferma il sindaco Gaetano Cimmino -, merito degli sforzi e dei sacrifici che ognuno di voi ha compiuto nella prima fase della gestione dell’emergenza. Ad oggi non ci sono pazienti positivi al Covid-19 a Castellammare, ma il virus è ancora in circolo e non possiamo minimamente permetterci di abbassare la guardia. In questa fase di convivenza col virus, è fondamentale rispettare le regole basilari: indossare correttamente la mascherina, lavarsi le mani con continuità, evitare assembramenti, adottare tutte le misure di prevenzione e precauzione previste dalle disposizioni comunali, regionali e nazionali.

Non vanifichiamo questo grande traguardo - ha concluso -, altrimenti saremo costretti a tornare indietro e gettare via tutto quello che siamo riusciti a conquistare con impegno, maturità e sacrificio. Restiamo uniti. Insieme vinceremo questa sfida".