A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato L. R., 43enne del posto già ai domiciliari, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale Della Repubblica Presso La Corte Di Appello Di Napoli.

Tradotto al carcere di Secondigliano, sconterà 3 anni e 8 mesi di reclusione (dei quali effettivamente da espiare: un anno, 2 mesi e 28 giorni) e pagherà 4.000 euro di multa per lesioni personali, detenzione illegale di armi, porto in luogo pubblico di armi, reati in concorso e aggravati dal metodo mafioso.