A cura della Redazione

Castellammare di Stabia, aggressione ad un carabiniere fuori servizio. Le immagini registrate di una telecamera posta fuori ad un negozio nel luogo dove è avvenuta la rissa, mostrano le fasi prima, durante e dopo l’aggressione.

Il carabiniere in borghese viene travolto da uno scooter con a bordo tre ragazzi. Cade a terra, si rialza ed inizia la colluttazione. Il militare affronta a mani nude le tre persone a bordo una delle quali utilizza il casco come arma. Nessuna va in difesa del carabiniere, mentre altri si aggiungono al pestaggio del militare.

Il colpo che fa cadere a terra privo di sensi il 30enne viene sferrato da un altro giovane che con un oggetto (uno sgabello?) colpisce alle spalle il malcapitato. Nonostante inerme al suolo, il militare viene preso ripetutamente a calci. Solo quando i teppisti si rendono conto della gravità della situazione si allontanano frettolosamente. Intanto il carabiniere viene soccorso da alcuni passanti che chiedono l’intervento di un’ambulanza. Il 30enne viene trasportato all’ospedale San Leonardo in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Intanto, dopo la visione delle immagini riprese dalle telecamere presenti in zona, le forze dell’ordine starebbero sulle tracce dei responsabili di questa ignobile aggressione.