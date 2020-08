A cura della Redazione

Altri 4 contagi da coronavirus a Castellammare di Stabia. Risultati positivi un 30enne rientrato dalla Spagna, e un marito (72 anni), moglie (69 anni) e figlio (35 anni), collegati al focolaio di Sant'Antonio Abate. "I pazienti si trovano tutti in isolamento domiciliare, in buone condizioni, e a loro auguro di rimettersi in fretta e di guarire nel più breve tempo possibile", fa sapere il sindaco Gaetano Cimmino.

Sale così a 11 il numero dei cittadini attualmente positivi al Covid-19 (su complessivi 57 contagi) mentre in isolamento domiciliare ci sono 116 persone, identificabili come cittadini positivi, casi sospetti o soggetti che hanno collegamenti con le strutture per cerimonie del Comune abatese indicate dalla recente ordinanza regionale. I guariti sono 41, 5 i decessi.

"Il virus non è mai sparito - prosegue Cimmino - e, soprattutto in questa fase, bisogna prestare la massima attenzione, tenendo alta la guardia e rispettando rigorosamente le regole: saranno elevate sanzioni severe per chi non indosserà la mascherina all’aperto. La superficialità non è ammessa. Occorrono maturità e senso di responsabilità, perché una sola leggerezza può mettere a rischio la vita di centinaia di persone. Remiamo insieme e restiamo uniti per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo".