Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino li chiama "furbetti della mascherina". Sono coloro che, violando l'ordinanza comunale sull'obbligo di indossarla anche all'aperto, sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia Municipale in strada senza averla messa.

Quattro le persone sanzionate, ognuna, con una multa di 400 euro.

"E ulteriori controlli saranno effettuati nelle prossime ore per garantire la salvaguardia della salute di tutti i cittadini - afferma Cimmino -. L’attenzione è massima in questa fase delicata, perché una singola leggerezza può arrecare danni notevoli a centinaia di persone. La polizia municipale continuerà ad essere in strada fino a notte fonda per assicurare il rispetto dell’ultima ordinanza e delle misure anti-Covid e per garantire ordine pubblico e controllo del territorio".