A cura della Redazione

Castellammare di Stabia a Capitale della Cultura 2022.

Per l'occasione è stata creata "Stabia Unica", la pagina Facebook dedicata alla candidatura di Castellammare di Stabia a Capitale della Cultura 2022. Una vetrina per mostrare le ricchezze della città e come metterle in rete nell’ambito delle attività a supporto della candidatura.

"Siamo fortemente convinti - afferma il sindaco Gaetano Cimmino - che l’economia della cultura rappresenti oggi il vero elemento di riferimento per la rinascita, la riqualificazione e rigenerazione del territorio. La cultura trasforma i punti di debolezza in punti di forza, le criticità in opportunità. Ed in questo senso posso affermare con orgoglio che Castellammare è oggi pronta a presentarsi all’intera nazione".