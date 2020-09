A cura della Redazione

Nella mattinata odierna si è svolta la cerimonia per l’avvicendamento al comando della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia tra il capitano di fregata Invan Savarese e .il capitano dif fregata Achille Selleri.

"Ci tengo a ringraziare il capitano di fregata Ivan Savarese per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni - ha dichiarato il sindaco Gaetano Cimmino -, per le numerose brillanti operazioni congiunte con il nostro comando di polizia municipale e per le battaglie mirate a contrastare e prevenire l’illegalità diffusa nel nostro mare e sui nostri litorali. A lui vanno i miei più sentiti auguri per il nuovo prestigioso incarico che lo vedrà impegnato a Roma presso il Centro Alti Studi per la Difesa.

E sono certo che il nuovo comandante Achille Selleri sarà all’altezza del compito che da oggi si appresta a svolgere e che conseguirà eccellenti risultati per la tutela e la valorizzazione dei nostri territori.