A cura della Redazione

Ieri gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt sulla Strada Statale 145 a due persone a bordo di un motoveicolo quando il conducente, dopo aver accelerato la marcia per eludere il controllo, ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale mettendo in pericolo l’incolumità dei poliziotti che li hanno inseguiti.

I due, dopo alcuni chilometri, sono stati bloccati nei pressi della galleria Santa Maria di Pozzano grazie all'intervento dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sorrento.

Vincenzo Catapano e Nunzio D’Alpino, napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.