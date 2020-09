A cura della Redazione

L’Asl Na 3 Sud ha comunicato che altri sette cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi alla Covid-19. Si tratta di una 30enne, un 29enne, una 56enne, una 58enne, un 26enne, un 66enne e una piccola di 7 anni che si sono sottoposti al tampone, osservando regolarmente l’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva.

Alcuni dei contagiati rientravano da fuori regione, per altri sono in corso indagini epidemiologiche. L’esito positivo del tampone ha confermato il contagio.

"A loro auguro di guarire in fretta e di vincere la loro battaglia con il coronavirus - afferma il sindaco Gaetano Cimmino -. In questo momento stiamo affrontando settimane impegnative ed abbiamo l’obbligo di tenere alta la guardia. Rispettare le regole è doveroso e indispensabile. Le forze dell’ordine stanno svolgendo un grande lavoro per sanzionare i trasgressori. Con maturità e senso di responsabilità, sapremo superare questa fase delicata e vincere insieme questa sfida. Insieme ce la faremo".