A cura della Redazione

Continua a salire il numero dei contagiati da coronavirus a Castellammare di Stabia

Altri 4 cittadini stabiesi sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di un 54enne, di un 32enne, di una 29enne e di un 28enne che di recente si sono sottoposti al tampone, il cui esito ha confermato il contagio.

"Tutti si trovano attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva e a loro auguro di guarire in fretta, al pari degli altri 34 cittadini attualmente alle prese col virus - ha detto il sindaco Gaetano Cimmino -. L’epidemia continua ad essere particolarmente pressante sul nostro territorio e dobbiamo tenere alta la guardia per limitare la diffusione del contagio. Rispettare le regole è fondamentale, a partire dall’utilizzo corretto della mascherina, dal distanziamento sociale e da una frequente igienizzazione delle mani. In questa fase occorrono senso di responsabilità e prudenza. E per questa ragione ho deciso di posticipare di una settimana l’inizio delle scuole. La tutela della salute pubblica è una mia assoluta priorità. Insieme - conclude Cimmino - vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo".

Il totale dei contagiati sale nel complesso a 97, di cui 54 guariti, 5 deceduti e 38 attualmente positivi. In isolamento 87 persone.

#Covid #Covid19 #Covid_19 #Coronavirus #Scuole #Castellammare #CastellammarediStabia #Stabia #GaetanoCimmino #GaetanoCimminosindaco