Sale ancora il numero dei contagi da coronavirus a Castellammare di Stabia. Altre 2 le persone risultate positive al tampone: un 30enne e una 46enne che, a seguito di alcuni sintomi febbrili, sono stati sottoposti al test il cui esito ha confermato il contagio.

I due pazienti si trovano attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

"Sale a 48 il numero dei cittadini positivi al Covid in città, a seguito del notevole incremento registrato negli ultimi 7 giorni - dice il sindaco Gaetano Cimmino -. La situazione è delicata e non va minimamente sottovalutata. Proprio per questo motivo, continuo ad invocare maturità, senso di responsabilità e rispetto delle regole. Indossare la mascherina nei luoghi affollati è fondamentale per evitare che una singola leggerezza possa arrecare danni a centinaia di persone. Restiamo uniti per superare questo momento difficile e vincere questa sfida. Insieme ce la faremo".

Sono dunque 107 i cittadini stabiesi contagiati sino ad oggi: 48 attualmente positivi, 5 deceduti e 54 guariti. In isolamento 95 persone.