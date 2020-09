A cura della Redazione

Sarà attivo dal prossimo 9 ottobre 2020, ma è già possibile effettuare le prenotazioni al numero verde dedicato 800 180944 (lunedì-venerdì 8:00-16:00). Si tratta del nuovo ambulatorio per agoaspirato mammario eco guidato realizzato presso il distretto sanitario di Sant'Agnello - viale dei Pini 1, aperto tutti i venerdì dalle 8:00 alle 14:00.

Il servizio si aggiunge a quello dello stesso tipo operativo da oltre un anno presso il distretto sanitario di Nola in via Fontanarosa 25 (tutti i giovedì dalle 8:00 alle 14:00).

L’attività di diagnostica citologica è parte integrante del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta gestito in collaborazione con l'Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli) per le donne residenti sul territorio dell’Asl Napoli 3 Sud, affette da neoplasia mammaria.

Le donne con mammografia sospetta per tumore della mammella (Birads 4-5-6), confermata da ecografia - spiega il dottor Mario Fusco referente aziendale Asl Napoli 3 Sud Pdta oncologici - potranno accedere all'ambulatorio gratuitamente fornite di apposita prescrizione su ricetta bianca per agoaspirato mammario eco guidato, rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista ambulatoriale.

L'agoaspirato sarà effettuato entro 7 giorni dalla prenotazione e la risposta dell'esame citologico sarà fornita entro i successivi 7 giorni dal prelievo presso lo stesso ambulatorio in cui e stato praticato l'esame;

In caso di positività le pazienti verranno prenotate in tempo reale dall'infermiere dell'ambulatorio presso il Gruppo oncologico multidisciplinare (Gom) interaziendale del tumore della mammella diretto dal dottor Massimiliano D’Aiuto, operativo presso l’ospedale di Pollena Trocchia per la presa in carico iniziale ed il prosieguo del percorso diagnostico terapeutico assistenziale.