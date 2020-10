A cura della Redazione

Altri 4 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati oggi positivi al Covid-19, mentre si registano nel contempo 5 guarigioni.

Risultano contagiati un 26enne, due 42enni e ad una 47enne, unitamente alla guarigione di un 65enne, di una 27enne, di una 44enne, di un 41enne e di un 57enne.

"Mi rincuora sapere che numerosi cittadini contagiati sono riusciti a vincere in tempi brevi la loro battaglia col virus - ha affermato il sindaco Gaetano Cimmino -, ma non nascondo la mia preoccupazione per la crescita sempre più importante dei contagi nella nostra città. Questo flusso anomalo va affrontato con maturità e senso di responsabilità, rispettando le regole con rigore. È necessario indossare sempre la mascherina ed evitare gli assembramenti"