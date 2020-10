A cura della Redazione

Altri 11 casi di contagio da coronavirus a Castellammare di Stabia. Si tratta di un 54enne, di un 29enne, di un 56enne, di una 29enne, di una 67enne, di una 78enne, di una 44enne, di un 26enne, di un 60enne, di una 53enne e di una 28enne, che hanno ricevuto nei giorni scorsi l’esito positivo del tampone.

"Tre di essi risultano asintomatici - fa sapere il sindaco Gaetano Cimmino - mentre gli altri presentano sintomi febbrili e si trovano attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Un 59enne contagiato, invece, si è sottoposto a due tamponi consecutivi, entrambi negativi, ed ora è ufficialmente guarito".

Sale così a 165 il totale dei contagiati da inizio pandemia: 73 guariti, 5 deceduti, 87 attualmente positivi. In isolamento ci sono 142 persone.

"Da diverse settimane ormai l’incremento dei contagi ha assunto picchi preoccupanti - prosegue Cimmino -. Un flusso anomalo rispetto al quale sono in costante contatto con l’Asl per tutte le valutazioni del caso sull’evoluzione della curva epidemiologica, in attesa del nuovo Dpcm annunciato nelle prossime ore e con riserva di valutare eventuali misure più restrittive. Occorrono maturità e senso di responsabilità nel rispettare le regole, indossando sempre la mascherina in modo corretto ed evitando contesti affollati. Insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo".