A cura della Redazione

Si intensificano le attività di pulizia e sanificazione sul territorio di Castellammare di Stabia.

Su indicazione di questa amministrazione comunale i nostri operai sono al lavoro dalle prime luci dell’alba per tutelare la salute di tutta la cittadinanza.

Attenzione particolare per parchi giochi, luoghi pubblici e di culto, Cassa Armonica, bagni pubblici.

"Ognuno deve fare la propria parte - scrive il primo cittadino sulla sua pagina facebook - non dimentichiamolo mai in questo momento delicatissimo. Le misure di contenimento del contagio da Covid-19 incidono sulle nostra vita sociale e lavorativa, ma sono necessarie e vitali. I comportamenti individuali sono imprescindibili per sconfiggere il coronavirus".