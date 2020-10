A cura della Redazione

Ulteriori 21 contagi a Castellammare di Stabia, insieme a 5 guarigioni: è quanto è stato appena dichiarato dal sindaco Gaetano Cimmino, pochi minuti fa, sulla sua pagina facebook.

I positivi attuali sono 185, mentre i guariti 90, i deceduti 5. Dall'inizio della pandemia si sono contagiati in tutto 280 cittadini.

"Questa sera comincerà il cosiddetto “coprifuoco” - scrive il primo cittadino - dalle 23 alle 5 del mattino. Ci sono sanzioni durissime per chi non lo rispetterà, e ci sono allo stesso tempo i commercianti che dovranno abbassare le saracinesche, purtroppo. I nostri ragazzi dovranno restare a casa o rientrare a casa. Non sarà un momento facile: come sempre, io sarò qui.Oggi pomeriggio - prosegue - farò il punto della situazione con i dirigenti scolastici . Sono in costante contatto con le forze dell’ordine e con l’Asl per mettere a punto controlli e per monitorare l’andamento dei contagi. Stiamo intensificando la sanificazione di strade e piazze, che non si è mai fermata. Stiamo monitorando i punti critici di affollamento per eventuali chiusure, come da ultimo Dpcm".

CLICCA QUI per scaricare l'autodichiarazione per chi dovrà trasferirisi da una provincia all'altra