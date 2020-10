A cura della Redazione

L’Asl nelle scorse ore ha comunicato che altri 28 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19.

Sono 264 gli attuali apoistivi, mentre dall'inizio della pandemia si sono contagiati 362 cittadini. 93 sono i guariti, e 5 i decessi.

"La situazione del contagio è molto grave - afferma il sindaco Gaetano Cimmino - . Ed ora più che mai è fondamentale fare fronte comune e rispettare le regole, a partire dall’uso obbligatorio della mascherina. Sono in costante contatto con Asl e Regione in queste ore frenetiche. E vi aggiornerò passo dopo passo sulle iniziative che stiamo intraprendendo e sui nuovi provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio".