A cura della Redazione

Castellammare di Stabia in piena emergenza coronavirus. Altri 94 contagi sono stati comunicati dall'ASL, 12 invece i guariti.

"La situazione è certamente molto grave - ha affermato il sindaco Gaetano Cimmino -, come testimoniato anche dalle difficoltà riscontrate all'ospedale San Leonardo. Smentisco la notizia secondo cui sarei stato contattato o mi sia recato in Prefettura per discutere della istituzione della zona rossa a Castellammare. Io stesso - prosegue Cimmino - ho dialogato col Prefetto che al momento ha escluso tale eventualità".

I numeri della epidemia nella città stabiese vedono 456 casi totali, 105 sono i guariti, 5 i deceduti, 356 gli attuali positivi.