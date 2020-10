A cura della Redazione

Il pronto soccorso dell’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia resta ancora chiuso. L'emergenza Covid-19 ha di fatto determinato il blocco della accoglienza dei pazienti, essendo terminati i posti disponibili.

"Siamo in attesa che l’Asl Na 3 Sud, con cui siamo in costante contatto, sblocchi la situazione - afferma il sindaco Gaetano Cimmino -. Mi è stato assicurato che i vertici dell’Azienda Sanitaria stanno vagliando varie ipotesi per tutelare al massimo la salute dei pazienti Covid e di tutti i cittadini. La crisi sanitaria ha avuto un forte impatto sulla struttura dove prestano servizio medici, infermieri ed operatori impegnati in prima linea contro il coronavirus. Il pronto soccorso - continua Cimmino - tornerà al pieno della funzionalità al servizio dei cittadini entro il più breve tempo possibile e terrò informati i cittadini. Ho sentito anche il presidente di Anci Campania Carlo Marino e i sindaci del comprensorio, e stiamo remando tutti in un’unica direzione. Sono ore frenetiche ma invito tutti a mantenere la calma".

Infine, l'appello ai cittadini: "La complessa situazione nel nostro comprensorio esige il rispetto assoluto delle misure di prevenzione per contenere il contagio ed abbassare quei numeri e quella curva che continua a salire".