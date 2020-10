A cura della Redazione

Ruba due casse di sigarettae da un'auto infrangendo il vetro. Arrestato 51enne napoletano.

Nel pomeriggio di ieri, 26 ottobre, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, hanno proceduto all’arresto di D.V., napoletano di 51 anni, gravemente indiziato del reato di furto aggravato perché in data 29 settembre, insieme ad un altro soggetto al momento non identificato, in via Pozzillo, si impossessava di due casse di tabacchi per un valore di 5mila euro, asportandole dall’autovettura dove erano riposte, dopo aver rotto un vetro.

Le indagini espletate dal Commissariato di polizia stabiese e coordinate dalla Procura oplontina hanno consentito di individuare in tempi rapidi l’autore del furto. D.V., già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di firma e alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Napoli, è stato associato alla Casa Circondariale di Poggioreale.