A cura della Redazione

Altri 78 contagi da coronavirus a Castellammare di Stabia. 13 le persone guarite. Lo annuncia il sindaco Gaetano Cimmino.

"L’incremento dei contagi è sempre più preoccupante - spiega il primo cittadino -. E a tal proposito ho richiesto al direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud di garantire esiti più rapidi per i tamponi effettuati ai miei concittadini, perché il virus corre velocissimo ed è necessario adottare tutte le misure opportune nel più breve tempo possibile per ridurre sensibilmente i numeri. In questa fase delicata e impegnativa per tutti noi, è fondamentale la collaborazione di tutti. E rinnovo l’invito a rispettare le regole con maturità e senso di responsabilità. Sono sempre in contatto con Asl e Regione anche in merito alla vicenda del pronto soccorso del San Leonardo, che riaprirà quanto prima. E - conclude - non mollerò di un centimetro per la tutela della salute dei miei cittadini".

Il totale dei casi nella città stabiese sale così a 582, di cui 122 guariti, 5 deceduti e 455 attuali positivi.