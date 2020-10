A cura della Redazione

Altri 38 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al coronavirus mentre 2 persone sono guarite. Sono i dati di oggi diffusi dal sindaco Gaetano Cimmino. Sale a oltre 600 (620) il numero complessivo di casi nella città stabiese: 491 gli attuali postivi, 194 i guariti, 5 i deceduti.

"La lotta al virus continua e la guardia deve restare altissima - dichiara il primo cittadino -. Sono al fianco delle attività commerciali e credo fortemente che la strada per uscire dall’emergenza non può essere quella delle chiusure senza alternative. Bensì, come ho scritto al premier Giuseppe Conte, è necessario mettere in campo controlli a tappeto per dare sicurezza a tutti i cittadini e per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Controlli che si intensificheranno già da questo fine settimana con il contributo di tutte le forze dell’ordine".

Cimmino conclude dicendo che dalla "Regione Campania attendiamo risposte in merito allo screening completo per tutta la popolazione stabiese".