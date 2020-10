A cura della Redazione

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Castellammare di Stabia

Salita ponte di Scanzano, via Cappuccini, via Castello, via Sanità, via Partoria, via California, vicolo Tedesco, vicolo Fissale, rivo San Pietro, via Sant'eustachio, via Panoramica, via Calcarella, salita Santa Croce, via Petraro, vicolo Spagnuolo a Quisisana, vicolo Ferrillo, vicolo Pozzano, via Suppezzo, largo Marchese de Turris, via San Nicola, vicolo Rivo, vicolo Ungaro, viale Puglia, strada Statale 145 Sorrentina, parco Quisisana, vico II Francesco Cosenza, via Santo, via Vena della Fossa, via Salario, via Eremitaggio, via Surripa, salita Quisisana, viale Villa Arianna, via Supportico, via Monaciello, viale delle Terme, vicolo Spagnuolo a Privati, vicolo Sorrentino al Supportico, vico i Francesco Cosenza, via Rivo Pozzano, via San Matteo, via Madonna della Libera, via Sant'Andrea, vicolo Polito, piazzale Suor Maria Magdalena Starace, via Pasquale Muscogiuri, via Carmine Apuzzo, via Pantanella, via Fratte, via Pergola, via Pozzano, via Passeggiata Archeologica, vicolo Fondaco, via Nuova Eremitaggio, via Micheli, via Mezzapietra, vicolo Sorrentino a Micheli, strada Vecchia di Pozzano, vicolo Trecase, via II Casa Coppola, via Arcangelo Raffaele, via Varano, via Cannavale, via San Basile, via Privati, largo San Matteo, vicolo Cioffi, via Villa Caia e traverse

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:00 di sabato 31 ottobre 2020.

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.