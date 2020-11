A cura della Redazione

Sempre più pesante il bilancio dell'emergenza coronavirus a Castellammare di Stabia. Si registrano infatti altri 86 contagi, guarite invece 23 persone.

"Inutile girarci intorno: l’evoluzione epidemiologica è allarmante, per quanto in linea con i numeri che si registrano in tutta la Campania - commenta il sindaco Gaetano Cimmino -. Sono in contatto giorno e notte con Asl, Regione e Governo per attivare tutte le misure necessarie al contenimento del contagio, con particolare riferimento alla situazione dell’ospedale San Leonardo". Al riguardo, la imminente trasformazione dell'ospedale di Nola in Covid Center consentirà di sbloccare l'empasse relativa alla struttura stabiese - il pronto soccorso è chiuso -, attraverso il trasferimento dei pazienti nel nosocomio nolano.

"Abbiamo urgente bisogno di risorse e uomini per elevare il livello dei controlli in città e per dare un segnale forte di repressione per chi non rispetta le regole. Abbiamo urgenza - sottolinea ancor una volta il primo cittadino - di avere uno screening di massa ed esiti più rapidi per i tamponi, perché in tanti restano settimane intere in attesa e altrettanti escono di casa inconsapevoli di poter trasmettere il virus. Rispettiamo le regole - conclude Cimmino - e facciamo fronte comune, ancora una volta. Io sarò al fianco di tutti voi per tutelare la salute di ogni cittadino e vincere insieme questa sfida".

Questa la situazione sul fronte epidemiologico: 749 i casi totali, di cui 158 i guariti, 5 i deceduti e 586 attualmente positivi.