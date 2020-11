A cura della Redazione

“Il reparto di rianimazione dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia riconvertito in Pronto Soccorso per trattare i codici rosso e giallo non Covid né sospetti”. E’ quanto riporta il giornale Stabiachannel.

In una lettera firmata dal direttore del pronto soccorso, dott. Di Cicco, e dal direttore medico di presidio, dott. Lombardi, è stato deciso che «i pazienti di codice rosso e giallo non Covid né sospetti verranno trattati in Rianimazione, pertanto sono sospesi i ricoveri in questo Reparto. La zona filtro della Rianimazione verrà utilizzata per trattare il paziente che, seppure non sospetto, dovrà effettuare una valutazione con tampone d’urgenza, al fine di definire la negatività e la possibilità di occupare uno spazio “pulito" all’interno della sala di Rianimazione. Tutta l'area del pronto soccorso è impegnata per il percorso sporco, dunque inaccessibile al personale che non sia del P.S. che indosserà gli idonei DPI».

La soluzione adottata rappresenta un tampone alla delicatissima situazione venutasi a creare, dove il Pronto Soccorso era superaffollato di pazienti Covid e i malcapitati che avevano bisogno di cure venivano direttamente assistiti nelle ambulanze.