Altro 57 positivi al Covid-19 a Castellammare di Stabia, 9 i guariti.

Non si arresta l'ondata dei contagi nella città delle acque, dove il sindaco Gaetano Cimmino ha emanato una ordinanza che limita la frequentazione della villa comunale e dell'arenile, in vigore da domenica 8 novembre e per le prossime due settimane.

Il totale dei casi sale a 1.096: 878 gli attuali positivi, 7 i deceduti e 211 i guariti.

"Confido nel senso di responsabilità dei cittadini per frenare questa ondata di proporzioni sempre più preoccupanti", ha dichiarato il sindaco Cimmino.