Altri 22 contagi da coronavirus a Castellammare di Stabia su 190 tamponi esaminati. Sono 5 le persone che hanno sintomi. Registrati 11 guariti.

Il totale dei casi sale così a 1.118: tuttora positivi 889 soggetti, 222 i guariti e 7 i deceduti.

"Si tratta di un’ulteriore flessione dei nuovi contagiati giornalieri, dovuta con ogni probabilità al minor numero di test effettuati - dichiara il sindaco Gaetano Cimmino -. Tra 24/48 ore sapremo se i dati sono in leggero miglioramento. Sono certo, piuttosto, che è tutt’altro che l’ora di tirare un sospiro di sollievo, specialmente a guardare le immagini delle ambulanze in fila all’ospedale “San Leonardo” e dei comportamenti irresponsabili che nella nostra città, come nel resto della regione, continuiamo a registrare. L’obiettivo è quello di tutelare la salute di tutti i cittadini e arrivare nel periodo natalizio nel miglior modo possibile per tutelare tutte le realtà economiche e commerciali del territorio. Se ciò - concluse Cimmino - deve significare oggi mettere in campo azioni ancor più drastiche della chiusura della villa comunale, siamo pronti a farlo".