Dopo alcuni giorni "normali", a Castellammare di Stabia torna ad innalzarsi la curva dei contagi da coronavirus, con 74 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 39 asintomatici.

Colpiti dal Covid-19 anche un bambino di 1 anno, uno di 7 anni, uno di 9, uno di 10, 2 15enni e un 17enne. Sintomi severi per una 56enne.

Sono 28 invece i guariti.

Il totale dei casi sale così a 1.192: 935 gli attuali positivi, 250 i guariti e 7 i deceduti.

"Noi sindaci siamo stati lasciati soli da un Governo nazionale che non ha saputo mostrare la sua autorevolezza - dice il sindaco Gaetano Cimmino -. Oggi ho ribadito questo concetto nel corso del programma L'aria che tira La7, portando le esigenze della mia città alla ribalta nazionale. La curva dei contagi cresce in maniera esponenziale nella mia città e l’ospedale San Leonardo è al collasso. Nonostante ciò, ci ritroviamo in zona gialla e al centro di uno scontro politico tra Governo e Regione. La tutela della salute dei cittadini è prioritaria. E c’è bisogno - conclude Cimmino - di scelte coraggiose per fronteggiare una crisi sanitaria e socio-economica che non ha precedenti".