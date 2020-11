A cura della Redazione

Tratta in arresto una giovane di 22 anni con l’accusa di tentato omicidio.

Lo scorso 31 luglio, in orario notturno, scoppiò una lite per futili motivi tra ragazze all’esterno della discoteca Villa Zaira a Castellammare di Stabia. Una ragazza di 19 anni, che era intervenuta per tentare di placare gli animi e difendere una sua amica, fu colpita da un’altra donna con due coltellate, una alle spalle ed un’altra al torace. La vittima veniva così trasportata in prognosi riservata all’Ospedale del Mare di Napoli dove vi rimase per una settimana.

Le indagini espletate dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Castellammare di Stabia e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, anche attraverso meticolosa analisi delle immagini di videosorveglianza e la testimonianza di alcune persone presenti all’accoltellamento, hanno consentito di pervenire all’individuazione dell’autrice del ferimento nella donna oggi arrestata, la quale, dopo aver strattonato con i capelli la vittima ed averla spinta a terra, l’aveva colpita dapprima con una coltellata alla schiena e successivamente con un fendente al torace dopo che la ragazza si era alzata.

L’arrestata, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.