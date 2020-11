A cura della Redazione

Salgono i numeri dei contagi da coronavirus a Castellammare di Stabia. Sono in totale 86 i cittadini risultati positivi ad esito di 390 tamponi processati. 58 sono asintomatici. Tra i nuovi casi ci sono anche due bambini di 4 e 5 anni e sei giovani tra i 10 e i 17 anni. Si registrano inoltre 19 guariti.

Il totale dei casi sale a 1.392: 1.035 gli attuali positivi, 350 i guariti e 7 i deceduti.

A destare preoccupazione è però la situazione nella RSA Oasi San Francesco. Positivi 43 dei 65 ospiti, e 15 operatori. "I pazienti - fa sapere il sindaco Gaetano Cimmino - sono stati isolati e le loro condizioni di salute non destano preoccupazione". Sono in corso accertamenti sulle città di residenza degli ospiti, e al momento il conteggio dei casi complessivi sul territorio stabiese non tiene in considerazione i contagi nella RSA.