Vico Equense: “l’ultimo carico” prima del lockdown. Carabinieri arrestano 36enne con quasi mezzo chilo di marijuana.

I carabinieri della stazione di Vico Equense hanno arrestatoper detenzione di droga a fini di spaccio un incensurato 36enne del posto, sorpreso in possesso di circa 400 grammi di marijuana.



Una pattuglia impegnata in un posto di controllo nel centro cittadino ferma l’auto condotta dal giovane uomo. Alla richiesta dei documenti il soggetto appariva ai militari particolarmente nervoso. Così, approfondendo il controllo, gli operanti ispezionavano il veicolo e trovavano sotto al sedile una busta con quasi 300 grammi di marijuana. Andando a perquisire anche l’abitazione del fermato spuntano altri 100 grammi di “erba” e alcune centinaia di euro in banconote di piccolo taglio.



La sostanza stupefacente e il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro. Mentre ai polsi dell’insospettabile sono scattate le manette. il 36enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.