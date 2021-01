A cura della Redazione

Arrestato 40enne per truffa nei confronti di un’anziana donna di Piano Di Sorrento.

Nella mattinata odierna i carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all’arresto di un 40enne napoletano, gravemente indiziato di aver perpetrato, in data 14 settembre 2020, una truffa aggravata ai danni di un’anziana donna di Piano di Sorrento.

Il truffatore aveva raggirato la donna con il “finto corriere”, consegnandole un pacco apparentemente destinato al figlio, e facendosi corrispondere denaro in contanti più oggetti preziosi, per un valore complessivo di 2mila euro.

Le indagini hanno consentito di pervenire all’identificazione dell’autore del reato. L’uomo, già in regime di arresti domiciliari per la stessa tipologia di reato, è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.