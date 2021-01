A cura della Redazione

Non si ferma all'alt dei carabinieri, 14enne scappa in sella allo scooter ma viene subito ripreso e bloccato.

Ieri sera i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno setacciato le strade di Sant’antonio Abate e di Santa Maria la Carità.

Durante le operazioni, i militari dell'Arma della Stazione di Sant’Antonio Abate hanno notato un ragazzo alla guida di uno scooter e gli hanno intimato l’alt. Il giovane, poi rivelatosi un 14enne incensurato del posto, non si è fermato ed è nato un inseguimento. I carabinieri lo hanno bloccato facilmente poco dopo. Lo scooter era già stato sottoposto a fermo amministrativo ed era senza l’assicurazione.

Il 14enne – che non aveva mai conseguito la patente – è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, sanzionato per la violazione delle norme anti-contagio ed affidato ai genitori.