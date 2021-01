A cura della Redazione

Chiusura di un internet point e sanzioni per il mancato rispetto delle misure anticovid.

Mercoledì gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino e nei Comuni di Gragnano e Santa Maria la Carità.

Nel corso dell’attività sono state identificate 141 persone, di cui 9 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché non utilizzavano la mascherina, e controllati 58 veicoli.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo ad un internet point in via Rajola a Castellammare di Stabia dove hanno sanzionato 5 avventori e il titolare poiché non rispettavano il distanziamento sociale e hanno disposto la chiusura del locale per 5 giorni.

Infine, sono state controllate 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari.