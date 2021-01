A cura della Redazione

Un tampone per tutti. Farà tappa a Castellammare di Stabia, sabato 30 gennaio, il camper dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, in tour dallo scorso dicembre per effettuare tamponi rapidi per la diagnosi di Covid-19.

L’unità mobile sarà a piazza Giovanni XXIII tra le ore 8.30 e le ore 14.30. L’iniziativa, promossa dal presidente dell’Ordine dei Farmacisti Vincenzo Santagada, si svilupperà prenotando i tamponi rapidi attraverso i referenti e le farmacie del posto. I dati raccolti dal camper confluiranno sulla piattaforma regionale Covid Sinfonia e rientreranno nel computo dei casi accertati, positivi o negativi.

Un’opportunità per sottoporsi ad un test totalmente gratuito e ricevere una diagnosi immediata, dando in tal modo un forte contributo al territorio e al sistema sanitario locale.

(comunicato stampa Comune di Castellammare di Stabia)