A cura della Redazione

Rubava i portapacchi dalle auto parcheggiate in strada o in aree non custodite a Castellammare di Stabia, arrestato 29enne.

I carabinieri della locale Compagnia hanno individuato l'autore dei furti grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza e alle foto scattate con il cellulare da un passa te.

Quattro gli episodi contestati al malvivente tra febbraio e luglio dello scorso anno, che ha agito a volto scoperto e sempre in orario pomeridiano e serale.

L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari su provvedimento adottato dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata.