A cura della Redazione

Vertenza Meridbulloni., le dichiarazioni della deputata Carmen Di Lauro (M5S). "Entro la settimana arriveranno le prime assunzioni - afferma -. Dopo settimane di buio ecco la luce per gli ormai ex operai Meridbulloni".

Le affermazioni della parlamentare al termine del tavolo tecnico tenutosi quest'oggi al Ministero dello Sviluppo Economico sul futuro delle maestranze Meb lasciate fuori dalla loro fabbrica lo scorso 18 dicembre.

"Questa mattina anche noi parlamentari del comprensorio - spiega Di Lauro - siamo stati invitati al tavolo con l'imprenditore Alessandro Vescovini che ha fatto sapere di voler partire con le assunzioni già da fine settimana. Ora - prosegue - resta da trovare un'area dove poter costruire il sito industriale. Su questo è al lavoro il comune di Castellammare di Stabia e la Regione che stanno valutando varie ipotesi. Ovviamente la nostra attività non si ferma, il percorso e lungo e la politica, come ha già saputo dimostrare, farà la sua parte. L'auspicio è che la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali e l'intera sfera politica non si fermi qui. Il bene della collettività, la tutela di chi è in difficoltà e i problemi del nostro territorio non hanno colore politico".