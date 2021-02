A cura della Redazione

Sono 97 i nuovi contagi da coronavirus a Castellammare di Stabia nelle ultime 24 ore su 469 tamponi processati. 11 i guariti.

Gli attuali positivi sono 1.127, 4.425 i casi totali. Fermo a 60 il numero dei decessi.

Intanto, il sindaco Gaetano Cimmino sta valutando l'ipotesi di prorogare la didattica a distanza per le scuole che, in base all'ordinanza attualmente in vigore, restano chiuse fino a sabato 21 febbraio.