A cura della Redazione

Sono 23 i nuovi contagi da coronavirus a Castellammare di Stabia nelle ultime 24 ore ad esito di 308 tamponi processati. 58 i guariti.

Situazione dunque in netto miglioramento nella città stabiese, anche grazie al rafforzamento della zona rossa deciso dal sindaco Gaetano Cimmino, con misure più restrittive volte a evitare assembramenti in strada e negli spazi pubblici e controlli continui da parte di Polizia Municipale e forze dell'ordine. Nell'ultima settimana sono state 46 le sanzioni da 400 euro elevate per inosservanza delle regole, cinque le attività commerciali chiuse.

Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 6.810, gli attuali positivi sono 2.189. Fermo a 82 il dato relativo ai decessi.

Intanto, stamattina, è stata avviata la campagna vaccinale presso il centro ubicato nella palestra della scuola "Karol Woytjla" di via Tavernola. Somministrate le prime 60 dosi del siero Pfizer. Il sindaco Cimmino ha annunciato che nei prossimi giorni i numeri delle persone che saranno vaccinate aumenteranno fortemente.

(foto d'archivio)