Ancora presidiata con decine di carabinieri la città Castellammare di Stabia.

E’ in pieno svolgimento un servizio straordinario di controllo del territorio dei militari della locale Compagnia, nelle strade e nelle piazze ritenute più sensibili.

A poche ore dall'inizio del servizio si contano già un arresto per spaccio nel rione Scanzano e 3 segnalazioni al Prefetto per possesso di droga per uso personale. 2 le sanzioni per violazioni della normativa anticontagio. I controlli continueranno ogni giorno.