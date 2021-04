A cura della Redazione

I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno individuato e denunciato due persone nell’ambito dell'attività di controllo del territorio.

I militari della locale compagnia hanno denunciato un 22enne del posto per detenzione di droga a fini di spaccio. Fermato nel rione Scanzano durante un controllo alla circolazione è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana, una dose di cocaina e 175 euro in contante ritenuto provento illecito.



Dovrà rispondere invece di ricettazione un 43enne stabiese sorpreso a bordo di un motociclo provento di furto consumato il 5 aprile scorso. Il veicolo sarà restituito al legittimo proprietario.



Controllate 88 persone 61 i veicoli.

Comminate anche sanzioni covid: 2 quelle notificate ad altrettante persone. Non indossavano i dpi previsti dalla normativa.