A cura della Redazione

Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento con il degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti Covid-19, hanno effettuato controlli in via Califano, piazza Lauro e via degli Aranci a Sorrento e in viale dei Pini a Sant’Agnello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 233 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, sanzionandone 2 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito senza valida motivazione; inoltre, sono stati controllati 121 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 8 violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancato utilizzo del casco protettivo, mancato uso della cintura di sicurezza e per l’utilizzo del cellulare durante la guida.