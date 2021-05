A cura della Redazione

Un uomo ed una donna di Castellammare di Stabia, I.T. e F. D’A. G., di 40 e 43 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati ieri notte dagli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia per tentato furto aggravato.

Durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, i poliziotti sono intervenuti in via Tavernola, per la segnalazione di un furto all’interno di un esercizio commerciale.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato una donna fuori al negozio che, alla loro vista, ha tentato di raggiungere un’auto parcheggiata a pochi metri di distanza ma è stata bloccata. Nel veicolo sono stati rinvenuti tre cacciaviti.

Hanno inoltre accertato che la serranda dell’esercizio commerciale era stata forzata e, all’interno del locale, hanno sorpreso un uomo, trovandolo in possesso di diversi borsoni contenenti merce appena asportata dall’attività commerciale.